Глава Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком в мире, за сутки потерял несколько миллиардов долларов. Как сообщает CNBS, это произошло в четверг, 24 октября, после того, как компания отчиталась о прибыли за третий квартал текущего года.

Результат разочаровал инвесторов, что привело к падению котировок на 6,6 процента. По подсчетам телеканала, Безосу это стоило почти семи миллиардов долларов. Вскоре акции отыграли падение, поднявшись на 18,61 пункта — до 1780,78 доллара. На момент опубликования заметки состояние Безоса оценивается в 111 миллиардов долларов, согласно данным Bloomberg Billionaires Index.

Основатель Amazon возглавляет рейтинг богатейших бизнесменов планеты по версии Forbes. В 2019 году Безос развелся с женой, выплатив ей отступные в размере 35 миллиардов долларов, однако и после этого остался самым состоятельным человеком планеты.

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