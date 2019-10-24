Мелкие предприниматели, собственность в Азербайджане которых оценивается в более чем 1 миллион манатов будут платить налог на имущество, сообщает АПА.

Согласно поправке, предлагающейся к пункту 4 статьи 199 (Налоговые льготы и освобождения), лица, являющиеся субъектами микропредпринимательства, освобождены от налогов (за исключением лиц, стоимость собственности которых на начало года превышает 1 млн. манатов).

Законопроекты, входящие в пакет госбюджета, включены в повестку пленарных заседаний 12, 13 и 14 ноября.

Minval.az