Европарламент присудил правозащитную премию имени Сахарова уйгурскому экономисту Ильхаму Тохти. Об этом сообщается на сайте Европарламента в четверг, 24 октября.

Председатель Европарламента Дэвид Сассоли объявил лауреата на сессии в Страсбурге.

«Я очень рад сообщить, что Европарламент выбрал Ильхама Тохти лауреатом премии Сахарова За свободу мысли 2019 года. Тохти посвятил свою жизнь защите прав уйгурского меньшинства в Китае», – сказал он.

Сассоли добавил, что, присуждая эту премию, «Европарламент настоятельно призывает китайское правительство освободить Тохтии уважать права меньшинств».

Тохти отбывает пожизненное заключение в Китае по обвинению в сепаратизме. Его арестовали в январе 2014 года. Церемония вручения премии Сахарова запланирована в Страсбурге на 18 декабря.

Minval.az