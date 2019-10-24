Смольнинский районный суд Петербурга 23 октября отказал блогеру Эльвину Исаеву в удовлетворении иска к ГУ МВД, в котором мужчина требовал признать, что российский паспорт у него отобрали незаконно. Дожидаться правосудия он не стал и уехал из России.

Об отказе Исаеву сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. На заседании не сочли убедительными его доводы о том, что полиция незаконно его задержала, отобрала российский паспорт и заподозрила в незаконном пребывании в Петербурге и в России вообще.

Исаева задержали в конце августа и решением суда первой инстанции отправили в центр временного содержания иностранцев (ЦВСИ) для дальнейшего выдворения на родину. Он открыто и грубо оскорблял действия азербайджанского правительства, озвучивал призывы к расправе над членами правительства.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на правозащитников, блогер не стал дожидаться дальнейших судебных решений, а его дело в том числе должны рассмотреть в ЕСПЧ, сообщали ранее «Фонтанке» адвокаты Исаева. В настоящее время он уехал из страны в неизвестном направлении, рассказала изданию руководитель сети «Миграция и право» ПЦ «Мемориал» Светлана Ганнушкина.

Minval.az