С 2020 года планируется изменение налоговых ставок на производимые в Азербайджане акцизные товары, предусмотренные для питьевого спирта, пива, спиртных напитков, табачной продукции, энергетических (алкогольных и безалкогольных) напитков, электронных сигарет.

Это отражено в законопроекте «О внесении изменения в Налоговый кодекс», сообщает Trend.

Согласно части законопроекта, связанной со статьей 190 Кодекса, акцизный налог будет установлен в следующих размерах:

— на каждый литр: питьевого спирта, водки, крепких напитков и ликера будет изменен с 2 до 3,2 манатов, коньяка – с 6 до 3,2 манатов, шампанских вин – с 2,5 до 2,6 манатов, обычных вин — с 0,1 до 0,2 манатов, алкоголесодержащего пива – с 0,2 до 0,5 манатов, алкогольных энергетических напитков — с 2 до 2,1 маната, безалкогольных энергетических напитков – с 3 до 3,1 маната.

— на 1000 штук тонких сигарет – с 20 до 31 манатов

Кроме того, с 2020 года на каждый литр некрепких спиртных напитков, не предусмотренных в этой статье, предлагается удерживать акцизный налог в 0,4 маната.

Minval.az