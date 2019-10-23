«Я думаю, что представители старшего поколения должны уйти с должностей, а на их места прийти представители молодого поколения. Я положительно отношусь к тому, что молодых назначают на руководящие должности. Так и должно быть».

Об этом Report сказал председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев.

Председатель Союза писателей ответил на распространившиеся в социальных сетях высказывания о целесообразности ухода в отставку его самого, поскольку он также является представителем старшего поколения: «Я пока не ушел в отставку. В целом, Союз писателей Азербайджана является выборным органом и председатель избирается на съезде. Кого изберут на съезде, тот станет председателем. Съезд планируется провести в следующем году».

А.Рзаеву 81 год. Он председательствует в Союзе писателей Азербайджана с 1987 года.

Minval.az