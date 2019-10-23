Овца породы меринос по имени Крис, известная как самая заросшая овца в мире, умерла от старости в Австралии, сообщает ВВС.

Животное обнаружили в 2015 году в дикой природе, оно было покрыто шестилетней нормой шерсти. Зоозащитники обратили внимание на то, что вес шерсти, в пять раз превышавший нормальный, угрожал здоровью овцы.

Лишняя шерсть была удалена национальным чемпионом по стрижке овец Йаном Элкинсом. Пальто из этой шерсти выставили в Национальном музее Австралии.

На момент смерти предполагаемый возраст Крис составлял 10 лет, что является средней продолжительностью жизни овец-мериносов.

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