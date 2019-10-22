74-летний первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов отказался говорить на тему о своей вероятной отставки.

«Не спрашивайте меня об этом. У меня нет каких-либо комментариев относительно уволенных лиц», – сказал Эюбов журналистам.

В понедельник президент Ильхам Алиев уволил двух вице-премьеров – Гаджибалу Абуталыбова и Али Гасанова. Оба были уволены по собственному желанию.

Принимая чиновников, глава государства выразил уверенность, что «их отставка послужит хорошим примером и для других товарищей, представленных в команде власти».

«Считаю, что представленные во власти люди, достигшие пенсионного возраста, во всяком случае, кому больше 70 лет, наверное, последуют вашему примеру», – сказал, в частности, президент в беседе с Абуталыбовым.

Minval.az