Ильхам Алиев присвоил в понедельник звания народных артистов Азербайджана Ройе, Мири Юсифу и Тунзале Агаевой.
Ильхам Алиев присвоил в понедельник звания народных артистов Азербайджана Ройе, Мири Юсифу и Тунзале Агаевой.
Дата: 2019/10/21 17:10
Раздел: Life-style, Азербайджан
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