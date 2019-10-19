Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили подготовку встречи «нормандской четверки», ситуацию в Сирии и газовый транзит через Украину, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Канцлер сегодня провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В центре беседы была подготовка в скором времени саммита в «нормандском формате», — сказано в заявлении Зайберта, поступившем в субботу в «Интерфакс».

Помимо «нормандского формата», в рамках которого обсуждается украинское урегулирование, стороны обсудили положение в Сирии и Ливии, а также «текущие переговоры о продолжении газового транзита через Украину».

Minval.az