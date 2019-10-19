В Эр-Рияде и Абу-Даби главу Чечни Рамзана Кадырова принимали как особого гостя, а СМИ сравнили его узнаваемость в этих странах со звездами музыки или кино. Об этом заявил журналист НТВ Вадим Такменев в эфире программы «Центральное телевидение» и попросил чеченского лидера прокомментировать эту информацию.

В ответ Кадыров рассмеялся. «И то, что я такой популярный, я первый раз слышу, буду следить за этим», — удивленно заявил он. Глава Чечни добавил, что его связывают близкие отношения с представителями Саудовской Аравии и ОАЭ, цитирует РИА Новости.

Напомним, Кадыров посетил Абу-Даби и Эр-Рияд в составе российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным.

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