Трое американских военных дипломатов, задержанных при въезде в Северодвинск, путешествовали по России с целью лучше ее понять. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс, комментируя информацию о задержании сотрудников дипведомства.

«Так же как российские дипломаты в США путешествуют, чтобы узнать больше о стране, где они живут, наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять. Это часть нормальной дипломатической активности», — сказала она.

Рядом с Неноксой расположен испытательный полигон ВМФ России. В августе 2019 года там произошел взрыв во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания. Пять человек погибли.

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