Задача посредников по решению нагорно-карабахского конфликта заключается в максимальном ускорении движения в направлении достижения цели окончательного урегулирования этого вопроса.

Об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы исходим из той переговорной повестки, которая у нас имеется на столе. Мы работаем с документами, согласованными между сторонами и сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Наша задача как посредников заключается в максимальном ускорении движения в направлении достижения цели окончательного урегулирования этого вопроса. Со своей стороны мы всегда призывали стороны к такому конструктивному подходу. Мы реализуем эту задачу, как нам кажется, максимально последовательно и призываем всех к конструктивной работе, к конструктивным шагам в этом направлении. У нас есть согласованные формулировки, согласованные документы, у нас есть согласованная повестка движения вперед», — цитирует ее Тренд.

Minval.az