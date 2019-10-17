Бои в Сирии продолжаются, и многие журналисты и наблюдатели уже откровенно путаются в разыгравшейся там «многоходовке»: турецкая армия продолжает наступление, США покидают регион, в Манбидже появилась российская военная полиция…В Анкару прибыла делегация США, в составе которой вице-президент Пенс и госсекретарь Помпео. Реджеп Тайип Эрдоган первоначально отказался встречаться с ними, заявив, что переговоры с американскими гостями проведут чиновники, занимающие те же посты в турецком правительстве, но затем в Анкаре встречу президента Турции с американскими гостями все же анонсировали.

Только вот все заявления в адрес Анкары и даже первый пакет санкций, введенных против Турции, не могут «перечеркнуть» непреложного факта: США отказали в поддержке сирийским курдам. Что вызвало настоящий шок во многих европейских странах: как это так? Как Вашингтон мог отказать в поддержке своим союзникам? И не «сдадут» ли завтра с той же легкостью, к примеру, Польшу или Литву?

Только вот разговоры эти о необходимости порядочного отношения к своим союзникам заводить надо было значительно раньше, когда администрация Барака Обамы только начинала свой политический флирт с курдами — и тем самым без колебаний жертвовала интересами и безопасностью такого своего союзника, как Турция. Та самая Турция, которая, едва вступив в НАТО, отправила свои войска в Корею.

Так или иначе, президент США Дональд Трамп на этом фоне решил напомнить о некоторых забытых реалиях. «Все ненавидят ИГИЛ. Рабочая партия Курдистана, которая, как вы знаете, входит в состав курдских сил, пожалуй, хуже с точки зрения террористической угрозы и во многих других отношениях, чем ИГИЛ. Я думаю, это проблема, которую мы, тем не менее, очень успешно держим под контролем», — цитируют СМИ его сенсационное заявление. После чего нынешний хозяин Белого дома «расставил акценты» и в таком вопросе, как поддержка курдов со стороны США:«Мы выплачивали курдам много денег, огромные суммы, мы давали им целое состояние. И знаете что? Прекрасно, что они воевали на нашей стороне, но мы платили им за то, что они воевали на нашей стороне».

А на этом фоне РКК, лишившись американской поддержки, судя по многим признакам, реанимирует свои прежние связи и контакты, прежде всего с Арменией. Во всяком случае, по сообщениям местных СМИ, бывший депутат парламента Турции от курдской Демократической партии народов, экс-мэр Диарбекира Осман Байдемир умудрился заявить: дескать, если не остановить Турцию в Сирии, то история повторится, повторится Геноцид армян 1915 года уже с курдами. Ереванские СМИ тут же напомнили: Байдемир уже бывал в Армении, он посещал комплекс «Цицарнакаберд» и возлагал цветы к мемориалу жертв «геноцида армян».

У господина Байдемира, конечно, нелишне спросить: в курсе ли он, что армянские националисты его родной Диярбакыр еще в начале ХХ века объявили «Тигранакертом»? И какую резню мусульман, в том числе и курдов, устроили в Восточной Анатолии во время первой мировой войны? Но, скорее всего, реальной историей юго-востока Турции сей субъект просто не интересуется и заученно повторяет «агитационные штампы» из выступления эчмиадзинского католикоса Гарегина II. А такие вещи в политике случайными не бывают. И еще реже обходятся без последствий. Как сквозь зубы признают ереванские источники, против Байдемира уже подан соответствующий иск.

Но вот в чем дело. По информации «Анадолу» (а это не правозащитный ресурс, а официальное турецкое информагентство) в Турции за критику в социальных сетях военной операции «Источник мира» в Сирии арестованы 24 человека, всего же за критику турецкого наступления задержаны 186 человек. Столь жесткая реакция вполне объяснима: речь идет о военной операции против террористов, которые, пардон, обнаглели настолько, что обстреливают из Сирии турецкую территорию.

А Байдемир — не частное лицо. Он входит в верхушку прокурдской «Партии мира и демократии», легально действующей в Турции.

Здесь, наверное, не обойтись без небольшой ретроспективы. Несколько лет назад Реджеп Тайип Эрдоган, которого сегодня европейские СМИ называют «диктатором», «султаном» и т.д., срывал в той же Европе впечатляющие политические аплодисменты, анонсировав (и реализовав) в Турции пакет демократических реформ. В числе прочего, в стране была существенно расширена сфера применения курдского языка, а та самая «Партия мира и демократии» получила право на легальную деятельность — в обмен на отказ от террора и открытых попыток расколоть территорию Турции. Это был шанс на политическое урегулирование ситуации на юго-востоке Анатолии, и ради этого политического урегулирования власти Турции были готовы на масштабные и как минимум не самые популярные шаги.

Но теперь депутаты от этой «партии мира» регулярно оказываются в центре даже не политических скандалов, а заведомых провокаций — достаточно вспомнить не только Байдемира, но и небезызвестного Каро Пайлана. И такое развитие событий уже не позволяет исключать, что завтра под ударом окажутся уже не отдельные политики, а вся «Партия мира и демократии» в целом. Которая просто не нашла в себе политической воли вовремя и четко размежеваться с теми силами, которые открыто делают ставку на раскол Турции. И если такой сценарий сработает, это будет означать, что курдские лидеры просто упустили шанс на политическое решение и нормализацию своих отношений с официальной Анкарой.

И вот тут уже трудно избавиться от ощущения «дежавю». Потому как нечто подобное в истории Турции уже было — чуть больше ста лет назад, в начале ХХ века. Тогда пришедшее к власти в Османской Империи правительство младотурок дало старт масштабным реформам в стране, официально уравняв в правах мусульман и немусульман. Для тех времен это было невероятно смелым и прогрессивным решением — достаточно вспомнить, что в США коренные жители страны — индейцы — получили американское гражданство только в 1924 году, а официальная расовая сегрегация была окончательно отменена только в шестидесятые годы ХХ века. Более того, к этому моменту национальные и религиозные меньшинства — «милляты» — уже имели право на внутреннюю культурную автономию, то есть на свои школы, газеты, религиозные учреждения и т.д. Младотурки искренне (и не без оснований) полагали, что нашли лучшее решение «армянского вопроса». Но, как оказалось, армянским лидерам, которые к этому моменту уже развернули в Османской Империи кампанию террора, нужны были не гражданские права этнических армян, а турецкие территории. Уже в 1909 году армяне поднимут мятеж в Адане, пытаясь оторвать от Османской Империи Киликию, который будет решительно подавлен. Следующую попытку раскола турецкой территории армянские националисты при поддержке стран Антанты предпримут уже в годы первой мировой войны. И точно так же, столкнувшись с необходимостью выстраивать отношения с новой, и куда более сильной и влиятельной, чем это казалось недавно, Турцией, своих армянских сателлитов в западных столицах просто «сдадут».

И слишком многое указывает на то, что на фоне ermeni-PKK isbirligi лидеры «Партии мира и демократии» повторяют ту же ошибку, которую век назад допустили дашнаки

Нурани, политический обозреватель

Minval.az