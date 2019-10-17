Турция рассматривает варианты для ответа на американские санкции. Об этом газете «Известия» рассказали в парламенте республики.

В частности, депутат Озтюрк Йылмаз указал, что одним из шагов Анкары станет требование сократить американское присутствие на военной базе «Инджирлик». Этот объект расположен всего в 130 километрах от границы Турции с Сирией, а также является единственной базой на Ближнем Востоке, на которой размещается американское ядерное оружие.

По мнению законотворца, такое ограничение станет «эффектным уколом» в адрес Вашингтона, при этом оно не способно подорвать отношения двух стран.

Minval.az