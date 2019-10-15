Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шофера (США) и Стефана Висконти (Франция), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Посредники прибыли в Ереван с региональным визитом.

Премьер и сопредседатели обсудили вопросы, касающиеся урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В контексте создания атмосферы доверия была отмечена важность шагов, направленных на укрепление режима прекращения огня в зоне конфликта.

Был затронут также вопрос подготовки народов (Армении и Азербайджана) к миру и принятия мер, необходимых для решения этой задачи.

Minval.az