В Йельском университете в США создали абсолютно новый метод борьбы с раковыми опухолями. Об этом сообщает EurekAlert!.

Специалисты активировали иммунную систему мышей, «запрограммировав» ее на борьбу с раковыми клетками. Метод позволил уменьшить злокачественные новообразования у мышей, среди которых меланома, трижды негативный рак молочной железы и рак поджелудочной железы.

Суть метода заключается в объединении генной терапии и технологии редактирования генов CRISPR. Новую систему назвали MAEGI — мультиплексная активация эндогенных генов в качестве иммунотерапии.

Ученые «научили» иммунную систему находить и отмечать местоположение десятков тысяч генов, связанных с раком, и эффективно уничтожать их.

Исследователи планируют провести клинические испытания с участием людей. Они отмечают, что MAEGI теоретически должен оказаться эффективным в борьбе с устойчивыми к иммунотерапии видами онкозаболеваний.

Minval.az