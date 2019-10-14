Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил ряд документов, направленных на расширение сотрудничества с Россией, сообщили «Интерфаксу» в Администрации президента.

В частности, президент Алиев утвердил соглашение «О торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Азербайджана и правительством Ленинградской области». Данный документ был подписан 7 июня 2019 года в Санкт-Петербурге.

Кроме этого, президент утвердил соглашение «О сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты населения между министерством труда и соцзащиты населения Азербайджана и министерством труда и соцзащиты Российской Федерации». Этот документ был подписан 24 мая 2019 года в Баку.

Minval.az