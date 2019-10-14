МИД Азербайджана расценивает как провокацию участие председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в форуме в оккупированном Нагорном Карабахе.

«Незаконное участие, отличающегося откровенной проармянской позицией, заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в «форуме» в Ханкенди является очередной провокацией против Азербайджана», — цитирует заявление пресс-секретарями МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой «Интерфакс».

По ее словам, имя К.Затулина ввиду его неоднократных незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана значится в соответствующем «черном списке».

«Участие К.Затулина в этом «форуме» и безосновательные заявления с его стороны против Азербайджана в корне противоречат официальной позиции России по этому вопросу», — подчеркнула Абдуллаева.

Она отметила, что отношения между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического партнерства, успешно развиваются на основе тесных контактов президентов обоих государств. «На фоне столь успешного развития сотрудничества между двумя странами деятельность лиц, подобных Затулину, преследует цель нанести ущерб азербайджано-российским отношениям. Однако, азербайджано-российские отношения продолжат своё поступательное развитие несмотря на такого рода провокационные попытки», — считает Абдуллаева.

Minval.az