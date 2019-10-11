Десятки офицеров запаса Армии обороны Израиля подписали петицию в «Фейсбуке», призывающую власти страны оказать помощь курдским бандформированиям в Сирии на фоне военной операции Турции, пишет Jerusalem Post.

«Мы, как израильтяне и как евреи, не можем стоять в стороне, когда у нас на глазах целый народ брошен своими союзниками и оказался без защиты, — говорится в петиции, организованной майором Яиром Финком. — Мы хорошо помним и пролитую кровь нашего народа, и что случается, когда страны всего мира бросают какой-то народ на произвол судьбы».

Петиция адресована премьер-министру и министру обороны Биньямину Нетаньяху, а также главе генштаба, генералу-полковнику Авиву Кохави.

Авторы петиции хотят, чтобы Израиль предоставил сирийским курдам продовольствие, одежду, лекарства, разведданные и какую-либо военную помощь.

Вскоре после публикации петиции Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен как-то помочь курдам.

Minval.az