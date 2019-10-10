Уверен, что мы, как грузинская сторона, так и азербайджанская, сможем решить вопрос с Кешикчидаг (Давид-Гареджи) таким образом, чтобы это было приемлемо для обеих сторон, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани по окончанию заседания правительства.

Как отметил Залкалиани, на вчерашней встрече премьер-министра Грузии с президентом Азербайджана обсуждалась ситуация вокруг Давид-Гареджи.

По его словам, в Баку состоялось первое заседание Комиссии по определению госграницы, и существует готовность, что теперь уже азербайджанские коллеги приедут в Грузию и работа будет продолжена.

«Я хотел бы попросить общественность и призвать всех, что исходя из особой чувствительности темы, каждое слово, выражение, действие имеет особое значение. Необходимо обращаться с этой темой с особой осторожностью, так как мы имеем дело с очень важным государственным интересом, а с другой стороны — наш стратегический партнер. Уверен, что все мы, совместно, как грузинская сторона, так и азербайджанская, сможем решить вопрос с Давид-Гареджи таким образом, чтобы это было приемлемо для обеих сторон», — приводит его слова «Первый канал» Грузии».

Minval.az