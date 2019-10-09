Минюст РФ объявил о включении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Обоснований такого решения ведомство пока не представило.
Минюст РФ объявил о включении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Обоснований такого решения ведомство пока не представило.
Дата: 2019/10/09 14:27
Раздел: Новость
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