Социальная сеть Instagram запускает новую функцию, которая поможет пользователям приложения бороться с интернет-мошенниками.

«Мы запускаем новую функцию, чтобы помочь людям идентифицировать фишинговые электронные письма (вид интернет-мошенничества, с помощью которого получается доступ к конфиденциальным данным пользователей — ред.)», — говорится в сообщении компании.

Доступ к новой функции будет осуществляться через Настройки и позволит любому человеку проверить действительность источника сообщений.

Minval.az