Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Али Идаят оглу Асадова премьер-министром.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Али Идаят оглу Асадова премьер-министром.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Дата: 2019/10/08 16:29
Раздел: Новость
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