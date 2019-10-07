Ракетные и артиллерийские войска ВС Азербайджана отработали навыки стрельбы из крупнокалиберных реактивных систем залпового огня в прифронтовой зоне, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«Подразделения ракетных и артиллерийских войск, дислоцированные в прифронтовой зоне, выполнили практические стрельбы из крупнокалиберных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Ракетные подразделения, поразив цели в глубине обороны условного противника, выполнили поставленные задачи»,- отмечается в сообщении.

Minval.az