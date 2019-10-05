Вице-президент Турции Фуат Октай призвал Европейский Союз помочь в переселении сирийских беженцев в так называемую зону безопасности на севере Сирии.

«Мы ожидаем, что в этот мирный ареал смогут добровольно переселиться почти два миллиона сирийцев. Нам необходимо построить необходимую инфраструктуру − временное и постоянное жилье, больницы и школы», − заявил он в пятницу, 4 октября, принимая в Анкаре министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера и еврокомиссара по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса.

По словам Октая, планирование проектов по переселению беженцев уже завершено.

«Однако чтобы их осуществить, нам необходима поддержка всех действующих в регионе игроков, в особенности ЕС», − отметил он.

Представитель МВД Германии Стив Альтер отметил, что встреча Зеехофера с Октаем длилась почти 90 минут.

Немецкий министр находится с двухдневным визитом в Анкаре, одной из главных тем являлся спорный проект переселения сирийских беженцев в буферную зону на севере Сирии, где по-прежнему идут боевые действия.

Во время переговоров с главой МВД Турции Сулейманом Сойлу и главой МИД Мевлютом Чавушоглу Зеехофер заявил о позиции Берлина, не поддерживающего данный проект.

Minval.az