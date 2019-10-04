Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал восстановление авиасообщения между Россией и Грузией. Его слова приводит РИА Новости.

Как заявил Песков, встреча министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и его российского коллеги Сергея Лаврова, состоявшаяся 26 сентября в Нью-Йорке, — это позитивный факт. По мнению пресс-секретаря, сейчас нужно дождаться подходящего момента для возобновления перелетов между странами.

«Когда будет ситуация, собственно, очевидная с точки зрения невозвращения в это агрессивное русло», — пояснил Песков.

Ранее в пятницу, 4 сентября, в газете «Коммерсантъ» появилась информация о том, что российские авиакомпании направили письмо в Минтранс с просьбой предоставить перевозчикам компенсации из-за закрытия авиасообщения между Россией и Грузией. В обращении компании попросили уточнить сроки возмещения.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил возможность восстановления авиасообщения с Грузией: «Мы эту меру отменим, когда нормализуется ситуация и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать».

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