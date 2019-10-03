Глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас анонсировал переговоры Баку и Брюсселя по будущему Восточного партнерства.

«Мы планируем определенную деятельность по будущему Восточного партнерства. На следующей неделе в Баку состоятся широкие консультации между странами-членами (ВП)», — заявил посол ЕС в Азербайджане Янкаускас в ходе выступления на презентации проектов ЕС и СЕ «Сотрудничества для умелого управления 2019-2021». Его слова приводит «Интерфакс».

При этом Янкаускас в ходе выступления не раскрыл деталей предстоящих консультаций.

Minval.az