Высокое кровяное давление, диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания в сочетании с хроническим недосыпанием часто приводят к развитию рака или преждевременной смерти. К такому выводу пришла Американская ассоциация кардиологов, результаты исследования которых опубликованы в EurekAlert!.

В исследовании, которое началось в 1991 году, приняли участие 1,6 тысячи взрослых в возрасте 20-74 лет. Их разделили на три группы в зависимости от того, какое из заболеваний есть у добровольцев.

Наблюдение велось до конца 2016 года. За это время умерли 512 исследуемых. Одна треть от этого числа скончалась от сердечно-сосудистых заболеваний, при этом одна четвертая — от рака.

У тех, кто спал менее шести часов в сутки и имел диабет или высокое кровяное давление, риск умереть от отказа сердца или инсульта был вдвое выше.

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или перенесших инсульт недосыпание увеличивало вероятность преждевременной смерти в три раза.

По данным Американской кардиологической ассоциации, примерно 45 процентов населения США страдают высоким уровнем артериального давления или диабетом второго типа, а еще 14 процентов имеют сердечные заболевания или перенесли инсульт.

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