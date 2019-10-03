Высокий представитель ЕС Федерика Могерини отменила свой визит в Беларусь, где она должна была принять участие во встрече в рамках Восточного партнерства. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк.

«Могерини отменила поездку в Беларусь позже на этой неделе, из-за ряда изменений повестки дня различных участников и последующих контактов с белорусскими хозяевами», — написал Рикард Йозвяк.

По данным Deutsche Welle, информацию об отмене визита Могерини в Минск подтвердил МИД Литвы. Также стало известно, что в Минск не приедет и глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс. Кроме того, из-за траурных мероприятий в связи со смертью отца премьер-министра Польши Корнелия Моравецкого в Беларусь не приедет глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Сообщалось, что 4 октября в Беларуси Могерини должна была встретиться с премьер-министром Сергеем Румасом, а 5 октября — с президентом Александром Лукашенко. В ходе пребывания в Минске планировалось подписать соглашение с ЕС об упрощении визового режима и снижении платы за шенгенскую визу для белорусов до 35 евро.

Minval.az