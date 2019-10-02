Президент России Владимир Путин заявил, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины рухнул в связи с утратой российского рынка. Такое мнение глава государства высказал на Международном форуме «Российская энергетическая неделя-2019».

«Перед [президентом Украины Владимиром] Зеленским стоят большие вызовы. Я не скрою. Страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Я сейчас не готов приводить цифры, но уровень ВВП не просто упал, он рухнул за предыдущие годы. Рухнул в связи с утратой российского рынка», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что некоторые отрасли промышленности Украины практически перестали существовать. «Украина, когда находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной, промышленной республикой. Она утратила статус промышленного развитого государства. Я даже не знаю, что там осталось. Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование. Все. Это тяжелое наследие», — добавил он.

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