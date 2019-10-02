Россия собирается сделать из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных «республик» аналог Приднестровья. Об этом заявил лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Видеозапись опубликована на его странице в Facebook.

По словам бывшего президента Украины, Москва хочет сделать из Донбасса якорь для блокировки «евроинтеграционных и евроантлантических стремлений» Киева. Порошенко добавил, что такие попытки были отвергнуты украинскими властями еще в 2016 году, когда была создана дорожная карта имплементации Минских соглашений.

При этом он считает, что до проведения выборов должно произойти разоружение «незаконных вооруженных формирований» и передача Киеву контроля над участком украинско-российской границы в Донбассе. Также в качестве условий проведения местных выборов в Донбассе Порошенко назвал возобновление работы украинских СМИ и политических партий в избирательном процессе и участие миротворческого контингента ООН.

По мнению Порошенко, при нынешних договоренностях за предстоящую встречу в «нормандском формате» Украина рискует заплатить капитуляцией. Еще одной тревожной тенденцией он назвал разрушение мировой коалиции в поддержку Киева. «Пять лет весь мир поддерживал украинскую позицию. После недавних событий мы видим, что коалиция гораздо четче слышит голос России. И нам это надо исправлять», — призвал экс-президент.

1 октября участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» по мирному урегулированию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент страны разработает закон об особом статусе, в котором позднее используют формулировку. Он также отметил, что выборов на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР под дулом автоматов не будет.

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