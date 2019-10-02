Сопредседатель Комитета по армянским вопросам в Конгрессе США Франк Паллоне прибыл в оккупированный Арменией Нагорно-карабахский регион Азербайджана на военном вертолете.

«Франк Паллоне встретится с официальными лицами правительства для изучения путей укрепления связей между США и Карабахом, рассмотреть финансируемые США проекты и новые пути помощи молодой развивающейся демократии», — сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA) в своем Twitter-аккаунте.

Днями ранее 27 сентября Комитет по армянским вопросам в Конгрессе США в письменной форме обратился к госсекретарю США Майку Помпео и министру обороны Марку Эсперу, выразив озабоченность в связи с увеличением масштабов предоставляемой военной помощи Азербайджану и нарушением паритета между Арменией и Азербайджаном.

Minval.az