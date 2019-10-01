Лидер женской сборной Азербайджана по борьбе Мария Стадник заявила, что не имеет отношения к постам, распространяемым в последние дни от ее имени в социальных сетях.

Спортсмена заявила, что у нее нет аккаунта в Facebook и Федерация Борьбы Азербайджана уже обратилась в соответствующие структуры, чтобы найти админов этих фейковых аккаунтов.

«Я сейчас нахожусь в Украине. Обратилась в Федерацию и попросила сделать так, чтобы фейковые аккаунты, связанные со мной, были удалены. У меня нет аккаунта в «Фейсбуке»», – заявила спортсмена агентству Репорт.

Minval.az