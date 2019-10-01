В кенийском заповеднике Масаи-Мара туристы сняли на видео, как стая грифов растерзала живого детеныша газели. Ролик появился на канале Maasai Sightings в YouTube.

На кадрах видно, как туристический джип остановился возле стаи грифов. Птицы напали на газель с маленьким детенышем. Антилопа пыталась защитить свое потомство, но птиц было слишком много.

Они отогнали мать в сторону и начали растерзать живого детеныша. Когда газель убежала прочь, к стае присоединились еще несколько птиц, которые продолжили пожирать свою добычу.

Minval.az