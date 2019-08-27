На Земле Франца-Иосифа официально открыты пять новых островов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гидрографической группы, действующей в составе Северного флота.

Площадь островов составляет от 900 до 54500 квадратных метров, они находятся в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки.

В сообщении отмечается, что их обнаружила инженер службы океанографических измерений на гидрографическом судне «Визир» Северного флота, а в конце 2016 года — студентка Арктического факультета университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Марина Мигунова. Она делала анализ спутниковых снимков бухты Визе при написании выпускной квалификационной работы.

С 2015 года в районе Земли Франца-Иосифа и Новой Земли гидрографы обнаружили более 30 новых островов.

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