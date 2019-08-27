Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает полеты своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) на российских кораблях. Об этом в понедельник, 26 августа, заявил глава представительства ЕКА в РФ Рене Пишель, выступая на Евразийском аэрокосмическом конгрессе в Москве, сообщает Интерфакс.

Как отметил Пишель, полет итальянца Луки Пармитано в июле 2019 года был последним на российском Союзе.

«В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», — сказал он.

Как позднее уточнил Пишель, это может быть временной мерой, поскольку связано с появлением американских кораблей, а также с контрактными отношениями Европейского космического агентства с NASA по работе на МКС.

Minval.az