Столицу Индонезии планируют перенести из Джакарты, расположенной на острове Ява, в провинцию Восточный Калимантан на острове Калимантан (Борнео). Об этом, сообщает BBC News, объявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Какое имя получит новая столица, пока неизвестно.

Проект по переносу столицы, как ожидается, обойдется государству в 466 триллионов рупий (32,79 миллиарда долларов). Однако только заторы на дорогах в Джакарте обходятся ежегодно в 100 триллионов рупий (более 7 миллиардов долларов).

Джакарта, в которой проживает около 30 миллионов человек (с учетом пригородов), построена на болотистой почве. В некоторых районах города проседание почвы идет со скоростью 10 сантиметров в год.

Minval.az