Участники саммита «Группы семи» G7 в Биаррице не смогли сойтись во мнениях по поводу восстановления G8 с Россией, президент США Дональд Трамп выступал за возвращение российской стороны. Об этом американский лидер рассказал журналистам после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает «Интерфакс».

«У нас был разговор насчет России. Мое мнение — сказать «да», некоторые со мной не согласились, другие — наоборот», — цитирует агентство главу государства. При этом он отметил, что полное согласие по этому вопросу на данный момент не считает необходимым. Конкретные имена тех, кто поддержал его или выступил против, он обсуждать отказался.

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