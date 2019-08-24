25 августа днем в столице температура воздуха составит 33-35 градусов тепла, а ночью 22-24 градуса. На Абшероне днем воздух прогреется до 30-35 градусов тепла, а ночью 20-24 градусов. В Баку и на Абшероне будет дуть северо-восточный ветер, который днем сменит направление на юго-восточное.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность днем составит 30-40%, а ночью 65-75 %.

На северных пляжах (В Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и в Загульбе) температура воды составит 25-26 градусов тепла, а на южных пляжах (в Тюркянах, Говсаны, на Сахиле и Шихово) – 26-27 градусов тепла.

В районах республики будет, преимущественно, без осадков, однако в утренние часы в некоторых западных регионах возможны дожди и грозы. Температура воздуха днем составит 33-38 градусов тепла, ночью 19-24 градусов тепла.

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