Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Его второй год подряд возглавила Скарлетт Йоханссон, заработавшая 56 миллионов долларов.

По сравнению с прошлым годом, Йоханссон заработала больше на 15,5 миллионов долларов. Значительную часть доходов актрисе принес фильм «Мстители: Финал» (35 миллионов) а также «Черная вдова», премьера которого состоится в 2020 году.

Втрое место рейтинга заняла София Вергара с доходом в 44,1 миллиона долларов, а третье Риз Уизерспун с 35 миллионами. Также в том-10 попали Николь Кидман, Дженнифер Энистон, Кейли Куоко, Элизабет Мосс, Марго Робби, Шарлиз Терон и Эллен Помпео.

В первую десятку самых высокооплачиваемых актрис не попала Анджелина Джоли, которая в прошлом году заняла второе место.

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