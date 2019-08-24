Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял генерального секретаря Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Юсифа бин Ахмада Аль-Осайми.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял генерального секретаря Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Юсифа бин Ахмада Аль-Осайми.
Дата: 2019/08/24 15:03
Раздел: Азербайджан
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