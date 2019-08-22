Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

В документе говорится, что чиновники должны оценить влияние четырехдневной недели на экономику, в том числе на производительность труда и социальную сферу. Работа будет проводиться совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

В июне Медведев, выступая на конференции труда в Женеве, выразил мнение, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. В экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг, указывал он. «Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости», — отметил российский премьер.

Медведев упомянул опыт американского предпринимателя и основателя Ford Генри Форда, который сократил рабочую неделю своим сотрудникам с 48 до 40 часов, что привело к росту производительности труда.

Minval.az