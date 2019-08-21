В Баку автохулиган напал на дорожных полицейских с ножом для донера.

Инцидент произошел в Насиминском районе столицы, передает Репорт.

Сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) приказали водителю автомобиля марки Daewoo с государственным регистрационным знаком 99 PV 229 остановиться из-за грубого нарушения им правил дорожного движения. Водитель не подчинился, продолжив автохулиганские действия.

Создав искусственную пробку, дорожная полиция задержала автомобиль недалеко от станции метро «28 Мая».

Было установлено, что за рулем находился ранее судимый житель Баку Мамедали Турабов.

Сойдя с автомобиля, М.Турабов подбежал к находившейся рядом донерной и, схватив оттуда нож для донеров, набросился на сотрудников ДПС, которым удалось пресечь его действия. После этого М.Турабов попытался нанести себе увечье.

Благодаря бдительности полиции удалось пресечь и эти попытки.

М.Турабов задержали и передали в отделение полиции.

Minval.az