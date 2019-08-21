Обмен задержанными и осужденными между Россией и Украиной состоится до конца августа. Среди них будут моряки, задержанные в Керченском проливе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По данным издания, согласование обмена вышло на финальную стадию, однако списки пока уточняются. Источник сообщил, что на Украину точно вернутся моряки, задержанные в Керченском проливе. Украинский дипломат подтвердил «Коммерсанту» информацию о запуске процесса обмена.

Кроме того, источник издания в офисе украинского президента сообщил, что Зеленский и Путин обсудили тему освобождения моряков во время их первого телефонного разговора 11 июля. Они достигли договоренности.

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