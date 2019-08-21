В Австралии местный житель снял на видео крокодила со свиньей в зубах, которую он убил и утащил в заболоченную местность. В видео показано, как хищник плывет со своей добычей — дикой свиньей — в зубах. Об этом пишет Daily Mail.

Автор видео, Сэм Арнольд, признался, что ему редко доводилось видеть крокодилов таких крупных размеров. Также он рассказал, что в этом году часто замечал выходящих на берег рептилий в поиске добычи и отдыха на солнце.

Крокодил в видео относится к виду Гребнистых и считается одним из крупнейших на планете. Он может достигать в длину семи метров, а по весу — двух тонн.

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