Работницы стриптиз-клубов поделились правдивыми рассказами о том, как они относятся к своим клиентам. Истории появились на сайте Reddit и набрали больше 22 тысяч лайков.

Сами девушки говорят о том, что стриптиз — это игра. Больше всего они любят работать с клиентами, которые также это понимают. Танцовщицы ждут от “идеального” клиента “чаевых, приватный танец и вежливости”.

Стриптизерши плохо относятся к тем, кто позволяет себе пошлые и унизительные шутки в их адрес, начинает умничать и считает работниц клуба неискренними.

Одна из пользовательниц призналась, что “стриптизеры смотрят на посетителей, как на ходячие кошельки”. Другая отметила, что старается вообще не думать о клиентах, чтобы уверенно выступить. Также некоторые танцовщицы признаются, что им “необходимо считать себя выше” клиентов, чтобы качественно работать.

В основном стриптизерши не любят говорить с клиентами, поскольку “они все говорят одно и то же по десять раз за ночь”. Но нашлись и те, кто рассказал о клиентах, которые просто хотели, чтобы с ними поговорили и их выслушали.

Minval.az