На испанской Ибице полностью обнаженная женщина проехала на кузове красного Ferrari. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах, снятых очевидцами пикантного инцидента, видно голую молодую девушку, лежащую на кузове спорткара. Автомобиль медленно едет, а женщина пританцовывает в такт играющей музыке.

Позже девушка вернулась в салон, но осталась стоять, опираясь руками на лобовое стекло и двигая обнаженными ягодицами перед водителем.

Лицо девушки и мужчины за рулем хорошо видно, но сообщается, что их личности еще не установлены. Полиция начала расследование и паре грозит штраф на 458 фунтов стерлингов за опасное вождение.

Minval.az