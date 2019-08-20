Россия выступает за то, чтобы развивающиеся государства, в частности, африканские страны, были больше представлены в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ганы Ширли Айоркор-Ботчуэй, передает ТАСС.

«Мы говорили и о продолжающихся в ООН дискуссиях о реформе Совета Безопасности ООН, — отметил он. — Россия в очередной раз подтвердила нашу твердую позицию, что главной задачей этой дискуссии должно быть решение вопроса о повышении представленности развивающихся стран, включая Азию, Латинскую Америку и, обязательно, Африку».

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