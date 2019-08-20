Природа в районе катастрофы под Северодвинскомстрадает от значительного повышения радиационного фона. К такому выводу пришел побывавший на месте происшествия очевидец, пожелавший сохранить анонимность из соображений безопасности.

Издание Newsader получило сделанную им видеозапись, на которой запечатлена растительность, предположительно пострадавшая от вредоносных последствий аварии ядерного устройства, которое взорвалось во время испытаний на морском военном полигоне в Архангельской области. По словам автора материала, съемка была сделана через три дня после происшествия. Она велась на побережье Белого моря.

Кадры показывают характерный для радиоактивного воздействия пейзаж. «Радиация сожгла листву», – констатировал он, высказав сомнения в истинности заявлений российских властей о том, что радиационный фон в данном районе соответствует норме. По его словам, в радиусе 300 километров от эпицентра детонации «сгорели деревья».

Пока не известно, предпринял ли этот человек индивидуальные меры защиты организма от предполагаемых опасных выбросов.

Minval.az